Радий Хабиров отправил в отставку главу Госжилнадзора Башкортостана

34-летний Давлетшин больше не занимает этот пост с момента подписания указа (23 декабря). Пока нет информации о том, кто станет новым председателем комитета.

Артур Давлетшин родился в Ишимбае, получил образование в УГАТУ и Ивановском государственном энергетическом университете имени Ленина.

Работал на «Ново-Салаватской ТЭЦ», в компании «Повхнефтегаз», был индивидуальным предпринимателем. С 2018 года успел поработать в МинЖКХ, Гострудинспекции, Госкомитете РБ по тарифам и начальником отдела в Госжилнадзоре, в 2022 году стал первым заместителем председателя комитета, в августе того же года возглавил ведомство.

После утверждения нового состава правительства Давлетшин и еще несколько крупных чиновников остались в статусе исполняющих обязанности.