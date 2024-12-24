Радий Хабиров отправил в отставку главу Госжилнадзора Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об отставке Артура Давлетшина с должности председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.
Фото: соцсети Артура Давлетшина
34-летний Давлетшин больше не занимает этот пост с момента подписания указа (23 декабря). Пока нет информации о том, кто станет новым председателем комитета.
Артур Давлетшин родился в Ишимбае, получил образование в УГАТУ и Ивановском государственном энергетическом университете имени Ленина.
Работал на «Ново-Салаватской ТЭЦ», в компании «Повхнефтегаз», был индивидуальным предпринимателем. С 2018 года успел поработать в МинЖКХ, Гострудинспекции, Госкомитете РБ по тарифам и начальником отдела в Госжилнадзоре, в 2022 году стал первым заместителем председателя комитета, в августе того же года возглавил ведомство.
После утверждения нового состава правительства Давлетшин и еще несколько крупных чиновников остались в статусе исполняющих обязанности.
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