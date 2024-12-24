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В Уфе пройдет фестиваль «Терра Зима»

Конец этого года и начало следующего уфимцы встретят вместе с шестым новогодним фестивалем «Терра Зима».

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Празднование Нового года начнется 31 декабря в 21.00.

На Советской площади развернется фудкорт с пловом на костре, национальной выпечкой и горячими напитками. Будут организованы зимний сабантуй, концерт и, конечно, встреча Нового года под бой курантов.

Народные гуляния продолжатся до трех часов ночи: для уфимцев и гостей города будут играть диджеи и петь артисты.

Хедлайнер вечера – экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

Первого января в 17.00 на Советской площади стартует конкурс-парад в карнавальных костюмах.

После объявления победителей в 18.00 продолжатся народные забавы, среди которых: перетягивание каната, хоккей метлами, бой мешками, конкурс «срежь приз».

Снова будут музыканты, конкурсы и игры, Дед Мороз со Снегурочкой будут общаться с детьми и веселиться вместе со всеми.

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