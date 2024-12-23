Стало известно, когда в Уфе пустят движение по всем полосам Шакшинского моста

Об этом сегодня, 23 декабря, на совещании в правительстве республики сообщила исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.

«На этой неделе, 27 декабря, состоится техническое открытие движения по всем четырем полосам Шакшинского моста в Уфе.

Этот мост имеет очень большое значение как для города, так и для республики в целом. К работам по капитальному ремонту приступили еще весной 2023 года, они идут с опережением.

На сегодняшний день по итогам проверки выдано заключение, что все работы выполнены в соответствии с проектом и возможно техническое открытие.

Вообще, сдача по контракту – февраль 2025 года, но там уже работы будут идти без ограничения движения», – сообщила Минакова.