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Стало известно, когда в Уфе пустят движение по всем полосам Шакшинского моста

Шакшинский мост – одна из важнейших транспортных артерий города. Последние два года его ремонтируют и периодически перекрывают полностью, но скоро это закончится.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Об этом сегодня, 23 декабря, на совещании в правительстве республики сообщила исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.

«На этой неделе, 27 декабря, состоится техническое открытие движения по всем четырем полосам Шакшинского моста в Уфе.

Этот мост имеет очень большое значение как для города, так и для республики в целом. К работам по капитальному ремонту приступили еще весной 2023 года, они идут с опережением.

На сегодняшний день по итогам проверки выдано заключение, что все работы выполнены в соответствии с проектом и возможно техническое открытие.

Вообще, сдача по контракту – февраль 2025 года, но там уже работы будут идти без ограничения движения», – сообщила Минакова.

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