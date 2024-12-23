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В Башкортостане упразднили Резервный фонд

Об устранении Резервного фонда в республике речь пошла еще весной текущего года. Тогда президиум Госсобрания предложил депутатам признать утратившим силу соответствующий закон.

Фото: Госсобрание Башкортостана

Фото: Госсобрание Башкортостана

На итоговом заседании осенней сессии депутаты парламента приняли закон «О признании утратившим силу Закона Республики Башкортостан «О Резервном фонде Республики Башкортостан».

В парламенте подчеркивают, что упразднение Резервного фонда Башкортостана – «вопрос чисто технический», так как в последние годы его формирование не осуществлялось – применялись другие источники зарезервированных средств.

В частности, практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Проще говоря, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. Есть и другие механизмы, так что фактически закон, принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность.

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