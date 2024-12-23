В Башкортостане упразднили Резервный фонд

На итоговом заседании осенней сессии депутаты парламента приняли закон «О признании утратившим силу Закона Республики Башкортостан «О Резервном фонде Республики Башкортостан».

В парламенте подчеркивают, что упразднение Резервного фонда Башкортостана – «вопрос чисто технический», так как в последние годы его формирование не осуществлялось – применялись другие источники зарезервированных средств.

В частности, практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Проще говоря, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. Есть и другие механизмы, так что фактически закон, принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность.