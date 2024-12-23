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В Башкортостане открыли движение по новому участку трассы М-12 «Восток»

Открытие нового участка федеральной трассы позволит значительно сократить путь между столицами Башкортостана и России. Его строили с 2021 года.

Фото: холдинг «Автобан»

Фото: холдинг «Автобан»

«Эта дорога имеет огромное значение для республики. Из Уфы в Москву по новой трассе можно будет доехать в полтора раза быстрее.

Участок, который мы открыли сегодня, построен в обход пяти населенных пунктов. Раньше федеральная трасса разрезала эти села, доставляя неудобства жителям. Сейчас этого не будет.

Благодарю Федеральное дорожное агентство, компанию "Автобан" за рекордные сроки, в которые построили новую дорогу», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

М-12 «Восток» напрямую соединит Москву и Екатеринбург. В Башкортостане участок трассы проходит по трем муниципалитетам: это Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы.

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