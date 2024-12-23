В Уфе за выходные произошло 86 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 86 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В шести из них пострадали семь человек, один погиб.

Пресечено 580 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 29 пешеходов-нарушителей.

Задержали 17 водителей в состоянии опьянения и 10 севших за руль без прав.