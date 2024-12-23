В Уфе за выходные произошло 86 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 21 и 22 декабря.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 86 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В шести из них пострадали семь человек, один погиб.
Пресечено 580 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.
Кроме того, оштрафовали 29 пешеходов-нарушителей.
Задержали 17 водителей в состоянии опьянения и 10 севших за руль без прав.
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