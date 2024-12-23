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В Башкортостане началась шестидневная рабочая неделя

Напоминаем о внеплановом рабочем дне, который ждет жителей республики в конце этой недели.

Эта рабочая неделя – шестидневная: суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем.

Так получилось из-за того, что в этом году субботний выходной перенесли на понедельник, 30 декабря, чтобы период выходных был непрерывным.

Ранее в комитете Госдумы по труду сообщили о том, что делать рабочий день в субботу сокращенным не планируют. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по восьмое января включительно, период составит 11 дней.

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