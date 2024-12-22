«Температурные качели»: погода в Уфе 23-28 декабря

В ближайшее время метеочувствительным не позавидуешь: погода в Уфе преподнесет пару сюрпризов. Прогноз на последнюю в этом году рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу солнца на этой рабочей неделе солнце заглянет на пару дней, осадки будут в основном во второй половине.
Понедельник, 23 декабря: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -12°, без осадков.
Вторник, 24 декабря: до -8°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -14°, без осадков.
Среда, 25 декабря: до -9°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -17°, без осадков.
Четверг, 26 декабря: до -11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -16°, небольшой кратковременный снег.
Пятница, 27 декабря: до -1°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -2°, снег.
Суббота, 28 декабря: до 0°, облачно, небольшой снег с дождем.
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