«Температурные качели»: погода в Уфе 23-28 декабря

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу солнца на этой рабочей неделе солнце заглянет на пару дней, осадки будут в основном во второй половине.

Понедельник, 23 декабря: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -12°, без осадков.

Вторник, 24 декабря: до -8°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -14°, без осадков.

Среда, 25 декабря: до -9°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -17°, без осадков.

Четверг, 26 декабря: до -11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -16°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 27 декабря: до -1°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -2°, снег.

Суббота, 28 декабря: до 0°, облачно, небольшой снег с дождем.