В Уфе на строящееся здание храма установили купол с крестом

Фотографии сегодня, 22 декабря, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Прежнее здание на этом месте 1993 года постройки было кирпичным, но временным. С годами оно обветшало и летом текущего года было снесено.

Новое здание деревянное. Сегодня на него установили купол с крестом.

«Далее по технологии специалисты приступят к монтажу фальцевой кровли. На следующей неделе установим на входе со стороны улицы Комсомольской одноименную икону "Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия", а также окна и двери. Весной покрасим деревянные элементы.

Планируем открыть храм для прихожан в январе следующего года. Хочу еще раз выразить благодарность нашему предпринимательскому сообществу за помощь в восстановлении важных исторических объектов», – написал Мавлиев.