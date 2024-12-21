Поезд Деда Мороза прибудет в Уфу 25 декабря

За 54 дня в пути маршрут поезда Деда Мороза пройдет более чем через 60 городов России.

В Уфу он прибудет в среду, 25 декабря. Новогодний волшебник выйдет на перрон в 11.03, чтобы поздравить жителей и гостей Уфы с наступающим праздником.

Будет организована праздничная анимационная программа. Она начнется в 10.40, за 20 минут до прибытия поезда, и продлится до 14.00.

В 16.00 Дед Мороз выйдет на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями праздника.

В прошлом году в составе поезда было 20 вагонов, в том числе:

– «вагон-приемная» Деда Мороза;

– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;

– «вагон-сцена»;

– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;

– «вагон-лавка» с северными сувенирами;

– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;

– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Обычно ресторан и лавки посещают бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.

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