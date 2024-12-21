«Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном»: Радий Хабиров и Андрей Назаров прокомментировали атаку Казани беспилотниками

Сегодня, 21 декабря, Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В жилых домах трех районов города произошли пожары, жителей эвакуировали, отменены массовые мероприятия.
Рассказываем, что говорит об этом руководство Татарстана и Башкортостана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов:
«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома. На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания».
Глава Башкортостана Радий Хабиров:
«Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению. Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв».
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров:
«Сегодня наша соседняя республика Татарстан подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Слава богу, жертв нет. Как отметил Глава региона, мы всегда готовы поддержать и оказать любую помощь. В республике мы также прилагаем максимальные усилия для защиты населения».
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