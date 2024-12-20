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В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 20 декабря, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, нацеленных на пресечение управления автотранспортом в состоянии опьянения и перевозку детей-пассажиров с нарушением требований законодательства». Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

Также с сегодняшнего дня по девятое января 2025 года по всей республике пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель», в рамках которого будут массово тормозить машины и проверять водителей.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 67 ДТП, в двух из них пострадали два человека. Задержаны три водителя в нетрезвом состоянии и шестеро севших за руль без прав.

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