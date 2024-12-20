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Дефицит бюджета в Башкортостане в 2025 году составит 4 млрд рублей

Парламент Башкортостана принял обновленный закон о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Фото: Госсобрание Башкортостана

Фото: Госсобрание Башкортостана

Основные параметры бюджета на 2025 год определены:

по доходам – 337,5 млрд рублей;

по расходам – 341,5 млрд рублей;

дефицит – четыре млрд рублей.

Небольшой дефицит всегда закладывается специально, так как реальные доходы оказываются выше прогнозируемых.

Нынешний бюджет был принят Госсобранием в первом чтении в конце ноября. Ранее спикер парламента Константин Толкачев охарактеризовал бюджет как «напряженный, но сбалансированный и социально ориентированный».

«Источники покрытия дефицита определены. Наша республика проводит взвешенную финансовую политику и отличается высоким уровнем долговой устойчивости. Приоритетами бюджета останутся безусловное исполнение всех социальных обязательств и создание стимулов для развития экономики», – сказал Толкачев.

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