Дефицит бюджета в Башкортостане в 2025 году составит 4 млрд рублей

Основные параметры бюджета на 2025 год определены:

по доходам – 337,5 млрд рублей;

по расходам – 341,5 млрд рублей;

дефицит – четыре млрд рублей.

Небольшой дефицит всегда закладывается специально, так как реальные доходы оказываются выше прогнозируемых.

Нынешний бюджет был принят Госсобранием в первом чтении в конце ноября. Ранее спикер парламента Константин Толкачев охарактеризовал бюджет как «напряженный, но сбалансированный и социально ориентированный».

«Источники покрытия дефицита определены. Наша республика проводит взвешенную финансовую политику и отличается высоким уровнем долговой устойчивости. Приоритетами бюджета останутся безусловное исполнение всех социальных обязательств и создание стимулов для развития экономики», – сказал Толкачев.