Дефицит бюджета в Башкортостане в 2025 году составит 4 млрд рублей

Парламент Башкортостана принял обновленный закон о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Фото: Госсобрание Башкортостана
Основные параметры бюджета на 2025 год определены:
по доходам – 337,5 млрд рублей;
по расходам – 341,5 млрд рублей;
дефицит – четыре млрд рублей.
Небольшой дефицит всегда закладывается специально, так как реальные доходы оказываются выше прогнозируемых.
Нынешний бюджет был принят Госсобранием в первом чтении в конце ноября. Ранее спикер парламента Константин Толкачев охарактеризовал бюджет как «напряженный, но сбалансированный и социально ориентированный».
«Источники покрытия дефицита определены. Наша республика проводит взвешенную финансовую политику и отличается высоким уровнем долговой устойчивости. Приоритетами бюджета останутся безусловное исполнение всех социальных обязательств и создание стимулов для развития экономики», – сказал Толкачев.
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