В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего снова подорожали овощи: огурцы (12%), помидоры (6,35%), лук (3,7%), капуста (2,76%), свекла (2,66%), картофель (2,38%) и морковь (1,58).

Также поднялись цены на яблоки (5%), яйца (1,88%) и сметану (2,7%), молоко (2,15%), сыры (2,1%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели вермишель (2,38%), детские мясные консервы (1,91%) и маргарин (1,49%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.