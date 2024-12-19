18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе появился целый «волшебный лес»

Перед каждым Новым годом в Уфе монтируют десятки километров гирлянд, деревья подсвечивают разноцветными огнями.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Специалисты «Уфагорсвет» подключили праздничные гирлянды еще на двух участках города, и один из них точно станет популярным местом для фотосессий.

Первый участок – возле здания горсовета, где украсили сверкающей голубой гирляндой 14 елей.

Второй – рядом с резиденцией Деда Мороза, на площади имени Ленина. Там создали «волшебный лес» из 70 деревьев, украсив их гирляндами, мерцающими белыми и желтыми огнями.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: