В Уфе появился целый «волшебный лес»

Специалисты «Уфагорсвет» подключили праздничные гирлянды еще на двух участках города, и один из них точно станет популярным местом для фотосессий.

Первый участок – возле здания горсовета, где украсили сверкающей голубой гирляндой 14 елей.

Второй – рядом с резиденцией Деда Мороза, на площади имени Ленина. Там создали «волшебный лес» из 70 деревьев, украсив их гирляндами, мерцающими белыми и желтыми огнями.