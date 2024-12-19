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Мэрия Уфы предупредила об эвакуации припаркованных автомобилей

Из-за обильных снегопадов ежедневно на улицах Уфы работают сотни единиц техники. Уборке снега мешают автомобили, припаркованные на обочинах.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

«Городские службы просят автовладельцев не парковаться вдоль дорог, особенно в ночное время, и обращать внимание на знаки, запрещающие стоянку автомобилей в определенные дни. В таких местах обычно работают эвакуаторы», – говорится в сообщении администрации.

Сегодня, 19 декабря, на улицах Уфы убирают снег 204 единицы коммунальной техники.

Также по графику ведется комплексная очистка дворов. О проведении таких работ жителей предупреждают заранее, чтобы они успели освободить очищаемую территорию от автомобилей.

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