В Башкортостане вандалы громят новогодние городки

«В Салавате сказочная атмосфера новогоднего городка оказалась под угрозой... Вандалы посчитали, что гирлянды – отличная мишень.

В Уфе злоумышленники ночью срубили ель, которая шесть лет украшала одну из столичных улиц. Еще один инцидент в столице – в парке Первомайский вандалы повредили более сотни светящихся сосулек, специалистам пришлось возвращать праздничную иллюминацию, чтоб создать атмосферу праздника.

В селе Малояз Салаватского района неизвестные сломали фигурку Снегурочки и разорвали гирлянду на скульптуре змеи. Притом что ледовый городок еще официально не был открыт», – подписала Голованова эти фото.

Глава МинЖКХ напомнила, что если причиненный вандалом материальный ущерб превышает пять тысяч рублей, ему грозят штраф 40 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.