В Башкортостане вандалы громят новогодние городки

Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова посетовала на то, что жители уже нанесли большой ущерб новогодние городки, которые только начали открываться.
«В Салавате сказочная атмосфера новогоднего городка оказалась под угрозой... Вандалы посчитали, что гирлянды – отличная мишень.
В Уфе злоумышленники ночью срубили ель, которая шесть лет украшала одну из столичных улиц. Еще один инцидент в столице – в парке Первомайский вандалы повредили более сотни светящихся сосулек, специалистам пришлось возвращать праздничную иллюминацию, чтоб создать атмосферу праздника.
В селе Малояз Салаватского района неизвестные сломали фигурку Снегурочки и разорвали гирлянду на скульптуре змеи. Притом что ледовый городок еще официально не был открыт», – подписала Голованова эти фото.
Глава МинЖКХ напомнила, что если причиненный вандалом материальный ущерб превышает пять тысяч рублей, ему грозят штраф 40 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.
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