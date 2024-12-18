В Башкортостане конфискованные автомобили отправили на СВО

За прошедшую неделю набралась партия из 19 кроссоверов.

История расставания со своей «Ласточкой» у каждого из их владельцев одинаковая: сначала административная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, штраф и лишение прав, а дальше – повторная езда в нетрезвом виде и уже уголовная ответственность.

Всего за 2024 год из Башкортостана в зону специальной военной операции отправлено 62 легковых автомобиля различных марок.

Имущество, конфискованное у должников судебными приставами, передают для обеспечения войск с 2023 года.