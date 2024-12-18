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В Уфе открылся Республиканский центр пробации

Башкортостан в этом году стал одним из 11 пилотных регионов по созданию центров пробации. Новый социальный объект расположился в Уфе.

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Центр пробации занимается вопросами ресоциализации бывших заключенных. Функционировать он будет за счет республиканского бюджета.

Освободившиеся из мест лишения свободы смогут бесплатно получать целый комплекс услуг: психологическую помощь, содействие при оформлении документов, пособий и выплат, профобучении и трудоустройстве, восстановлении и формировании социально полезных связей и так далее.

Ежегодно будут получать помощь до 40 человек. Это в основном те люди, у которых полностью утрачены социальные связи и им некуда возвращаться. В центре они могут оставаться жить до 11 месяцев, за это время пройти курс обучения или повысить квалификацию, трудоустроиться, найти жилье.

Новый центр располагается по адресу: улица Кольцевая, 47Б (бывшее здание Уфимского художественно-гуманитарного колледжа).

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

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