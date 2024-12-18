В проект строительства уфимского кампуса внесли коррективы

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. По его словам, в том, что в уже одобренный проект внесли правки, нет ничего особенного.

«Это рабочие моменты, без которых не обходится ни одно строительство. И не должно обходиться. Все-таки строим на долгие годы, на многие поколения.

Поэтому хочу выразить огромную благодарность за конструктивную работу, профессионализм и поддержку руководителю Главгосэкспертизы и его коллегам. В коллаборации у нас все получается и благодаря этому мы можем решить большие задачи в короткие сроки.

Пока утверждается проект второй очереди, дорабатываем большой блок задач, ведем внутреннюю работу. Меньше года назад запустили первую очередь, и здесь уже сложилось крепкое сообщество из студентов, ученых и индустриальных партнеров», – написал Назаров.