1. Количество вакансий в Башкортостане за последний год выросло на 18%. За два года – в 1,8 раза.

2. Больше всего нужны квалифицированные рабочие, водители, продавцы, кассиры, работники сферы общепита.

3. Топ-3 отраслей с наибольшим числом вакансий – производство, строительство и логистика.

4. Дефицит квалифицированных рабочих кадров – одна из самых серьезных проблем промышленной отрасли как Башкортостана, так и страны в целом.

5. В промышленности прирост зарплат у квалифицированных рабочих выше, чем у инженерно-технических работников.

6. В промышленности топ-3 сегментов по количеству вакансий: производство промышленного оборудования, металлообработка, пищевая промышленность.

7. В строительстве топ-3 сегментов по количеству вакансий: строительно-монтажные работы, трубопроводы, благоустройство территорий.

8. В логистике топ-3 сегментов по количеству вакансий: автоперевозки, складское хозяйство, железнодорожные перевозки.

9. Предприятиям общепита нужны работники кухни и разнорабочие.