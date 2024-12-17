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Шакшинский мост в Уфе полностью перекроют в дневное время

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

В четверг, 19 декабря, с 13.00 до 15.00 будет полностью перекрыта проезжая часть Шакшинского моста в обоих направлениях.

Перекрытие необходимо для проведения геодезического мониторинга. Движение для экстренных служб будет доступно по одной полосе.

В прошлый раз мост перекрывали для завершения работ по устройству финишных слоев переходных зон деформационных швов 12 и 13 декабря. Но эти работы велись в ночное время.

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