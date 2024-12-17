В Башкортостане хотят возродить торговлю газетами с киосков

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

«В годы моей юности киоски с периодикой стояли почти на каждой улице. Они пользовались большой популярностью, а за свежими газетами выстраивалась очередь.

Сегодня мы хотим возобновить торговлю печатной продукцией повсеместно. Если до 2023 года нормой считалась одна точка на 10 тысяч населения, то по новым нормативам их должно стать не менее четырех.

Это одно из последних федеральных нововведений. В целом нормативная база, регулирующая отношения в сфере обеспеченности населения торговыми объектами, постоянно совершенствуется. Что мы только приветствуем как один из механизмов построения полноценной "матрицы" торговых форматов», – написал Назаров.