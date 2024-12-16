Гололедица и метель: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкортостане

«17.12.2024 года по республике Башкортостан ожидаются ночью местами сильный снег, в отдельных районах гололед, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, порывы ветра 16-21м/с», – говорится в обращении службы.

Ветер 21 м/с относится к категории «шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять небольшие повреждения, срывать черепицу с домов и плохо закрепленные конструкции.

МЧС рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Машину советуют парковать подальше от деревьев, на улице обходить старые дома.

В Уфе 17 декабря будет до -2° днем, облачно, снег, ветер умеренный.