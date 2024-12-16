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В Уфе запустили уникальное производство электродвигателей

Центр по разработке сервоприводов создан на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего» при поддержке Минпромторга, Минобра России и Агентства по технологическому развитию.

Фотографии сегодня, 16 декабря, опубликовал в соцсетях глава Башкортостана Радий Хабиров.

Центр будет заниматься изготовлением электродвигателей, электрогенераторов и их систем управления для БПЛА, робототехнических комплексов, летательных аппаратов. Это производство замкнутого полного цикла, которое включает в том числе испытательную базу. Уже сейчас он выпускает электродвигатели и электрогенераторы для целого ряда беспилотников, роботов и наземной техники.

«Это единственный в своем роде подобный центр компетенций в стране. И для нас очень важно, что он появился именно в Уфе. На его создание из федерального бюджета выделили 515 млн рублей»., – сообщил глава региона.

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