В Уфе запустили уникальное производство электродвигателей

Фотографии сегодня, 16 декабря, опубликовал в соцсетях глава Башкортостана Радий Хабиров.

Центр будет заниматься изготовлением электродвигателей, электрогенераторов и их систем управления для БПЛА, робототехнических комплексов, летательных аппаратов. Это производство замкнутого полного цикла, которое включает в том числе испытательную базу. Уже сейчас он выпускает электродвигатели и электрогенераторы для целого ряда беспилотников, роботов и наземной техники.

«Это единственный в своем роде подобный центр компетенций в стране. И для нас очень важно, что он появился именно в Уфе. На его создание из федерального бюджета выделили 515 млн рублей»., – сообщил глава региона.