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Суд обязал мэрию Уфы установить освещение во дворе жилого дома

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку по обращению местного жителя об отсутствии наружного освещения во дворе дома №14/1 по улице Адмирала Макарова.

Проверка подтвердила, что освещения во дворе нет. Жители дома много раз обращались в органы местного самоуправления по этому вопросу, однако никто ничего не делал.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить наружное освещение внутриквартальной территории этого дома.

Суд встал на сторону прокуратуры, теперь надзорное ведомство будет контролировать исполнение его решения.

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