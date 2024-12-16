Суд обязал мэрию Уфы установить освещение во дворе жилого дома

Проверка подтвердила, что освещения во дворе нет. Жители дома много раз обращались в органы местного самоуправления по этому вопросу, однако никто ничего не делал.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить наружное освещение внутриквартальной территории этого дома.

Суд встал на сторону прокуратуры, теперь надзорное ведомство будет контролировать исполнение его решения.