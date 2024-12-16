В Башкортостане следующая рабочая неделя будет шестидневной

Следующая рабочая неделя – шестидневная: суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем.

Так получилось из-за того, что в этом году субботний выходной перенесли на понедельник, 30 декабря, чтобы период выходных был непрерывным.

Ранее в комитете Госдумы по труду сообщили о том, что делать рабочий день в субботу сокращенным не планируют. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по восьмое января включительно, период составит 11 дней.