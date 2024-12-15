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Теплая зима: погода в Уфе 16-20 декабря

Декабрь до сих пор обходился без неприятных погодных сюрпризов. Рассказываем о том, что обещают синоптики на следующую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе солнца на этой рабочей неделе не будет совсем, осадки – каждый день, кроме пятницы. Начнется неделя с потепления.

Понедельник, 16 декабря: до -1°, облачно, снег с дождем, в ночь на вторник – -4°, снег.

Вторник, 17 декабря: до -2°, облачно, небольшой снег, в ночь на среду – -4°, снег.

Среда, 18 декабря: до -2°, облачно, снег, в ночь на четверг – -12°, небольшой снег.

Четверг, 19 декабря: до -8°, облачно, небольшой снег, в ночь на пятницу – -16°, небольшой снег.

Пятница, 20 декабря: до -11°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -12°, небольшой кратковременный снег.

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