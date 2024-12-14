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Мэрия Уфы изменила схему движения транспорта по улице Комсомольской

Администрация Уфы предупреждает об установке новых дорожных знаков и изменениях в работе светофоров.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

С сегодняшнего дня, 14 декабря, вводится новая схема организации дорожного движения на улице Комсомольской.

Речь идет об участке, где Комсомольская пересекается с улицами Архитектора Рехмукова, Мусы Гареева и бульваром Саид-Галиева.

По бульвару Саид-Галиева и улице Архитектора Рехмукова установлены знаки 4.1.2 «Движение направо». Кроме того, изменились режимы работы светофоров.

Таким образом, при подъеме с Архитектора Рехмукова и спуске с бульвара Саид-Галиева на Комсомольскую поворот налево запрещен.

В мэрии заявили, что это делается для снижения заторов в часы пик и увеличения пропускной способности Комсомольской.

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