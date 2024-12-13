На лучшей вакансии декабря в Уфе предлагают до 250 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий декабря в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель грузового автомобиля в ООО «ТТ» (услуги по перевозкам). Предлагаемая зарплата – 200-250 тыс. рублей в месяц.

2. Дизайнер-проектировщик в мебельную компанию «Планета». Предлагаемая зарплата до 200 тыс. рублей в месяц.

3. Шиномонтажник в «Уфимскую шинную компанию». Предлагаемая зарплата – 150-200 тыс. рублей в месяц.

4. Невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Инженер-конструктор в ООО «Научно-производственное предприятие "Орбита"» (производитель оборудования и аппаратно-программных биотехнических систем для медицинской реабилитации, действующей под торговой маркой Ormed). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (невролог); в Казани – 150-220 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор); в Москве – от 500 тыс. рублей в месяц (старший ML-инженер).