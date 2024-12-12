В Уфе перекрыли сразу несколько улиц

В связи со строительством сети хозяйственно-питьевого водопровода по улице Ульяновых частично перекрыли:

– Ульяновых – половину проезжей части на участке от дома №65/1 до проходной КПП – до 23 декабря;

– Пархоменко – 2/3 четной стороны проезжей части – до 28 декабря.

Также для подключения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции до 28 декабря перекрыто движение по крайней правой полосе четной стороны проезжей части улицы Гвардейской в районе здания №38.