В Уфе перекрыли сразу несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В связи со строительством сети хозяйственно-питьевого водопровода по улице Ульяновых частично перекрыли:
– Ульяновых – половину проезжей части на участке от дома №65/1 до проходной КПП – до 23 декабря;
– Пархоменко – 2/3 четной стороны проезжей части – до 28 декабря.
Также для подключения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции до 28 декабря перекрыто движение по крайней правой полосе четной стороны проезжей части улицы Гвардейской в районе здания №38.
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