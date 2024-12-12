В Башкортостане подорожал бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период со второго по девятое декабря 2024 года.
По состоянию на девятое декабря 2024 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 57,61 рубля за литр (+0,3 рубля за неделю);
– АИ-92 – 53,68 рубля за литр (+0,29 рубля);
– АИ-95 – 57,95 рубля за литр (+0,34 рубля);
– АИ-98 и выше – 80,6 рубля за литр (+0,22 рубля);
– дизельное топливо – 66,82 рубля за литр (+0,56 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,26 рублей за литр) и по России (60,14 рубля за литр).
Комментарии (0)