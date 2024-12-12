В Башкортостане подорожал бензин

По состоянию на девятое декабря 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,61 рубля за литр (+0,3 рубля за неделю);

– АИ-92 – 53,68 рубля за литр (+0,29 рубля);

– АИ-95 – 57,95 рубля за литр (+0,34 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,6 рубля за литр (+0,22 рубля);

– дизельное топливо – 66,82 рубля за литр (+0,56 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,26 рублей за литр) и по России (60,14 рубля за литр).