В Уфе все-таки появится свой «Арбат»

Однако скоро ситуация изменится: об этом сегодня, 12 декабря, сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, в 2025 году начнутся работы на улице Театральная в Кировском районе, соединяющей Пушкина и Заки Валиди.

«Это будет наш студенческий пешеходный Арбат, от которого можно плавно переходить к остальным туристическим направлениям», – сказал Радий Хабиров.

Также в следующем году продолжится реконструкция улицы Октябрьской Революции и начнется реконструкция парка имени Ленина.