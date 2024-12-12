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В Уфе все-таки появится свой «Арбат»

Уфа по-прежнему остается единственным миллионником России, в котором нет ни одной полностью пешеходной улицы.

Однако скоро ситуация изменится: об этом сегодня, 12 декабря, сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, в 2025 году начнутся работы на улице Театральная в Кировском районе, соединяющей Пушкина и Заки Валиди.

«Это будет наш студенческий пешеходный Арбат, от которого можно плавно переходить к остальным туристическим направлениям», – сказал Радий Хабиров.

Также в следующем году продолжится реконструкция улицы Октябрьской Революции и начнется реконструкция парка имени Ленина.

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