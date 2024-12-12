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В Уфе изымут у владельцев и снесут 2 жилых дома

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них жилых и нежилых строений.

Фото: Денис Кладов

Фото: Денис Кладов

Речь идет о зданиях с адресами: Ахметова, 318 в Ленинском районе и Фурманова, 59 в калининском районе, а также постройках, расположенных во дворе.

Оба здания Минстрой признал аварийными и подлежащими сносу.

Управлению капитального строительства было поручено совместно со службой расселения обеспечить расселение проживающих в этих домах.

Проживает ли там еще кто-то на сегодняшний день – не уточняется.

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