Госдума приняла закон об усилении защиты от мошенников, внесенный парламентом Башкортостана

Речь идет об оформлении договоров дарения: региональный парламент предложил ввести обязательное нотариальное удостоверение при дарении квартиры, за исключением тех случаев, когда даритель и одаряемый состоят друг с другом в близком родстве.

Существующий порядок удобен для жителей, так как не надо тратиться на нотариуса, но в то же время, как отмечают в Госсобрании, широко используется преступниками для обмана доверчивых людей – чаще всего одиноких или с зависимостями.

Теперь, с принятием поправок, все договоры дарения недвижимости между гражданами будут подлежать обязательному нотариальному заверению.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, остановить злоумышленников может уже сам факт обязательного нотариального удостоверения сделки:

«Когда нотариус заверяет договор, он обязан убедиться в чистоте намерений обеих сторон, в том, что каждая сторона правильно понимает смысл заключаемой сделки. Нотариус несет за заверенную сделку полную имущественную ответственность», – сказал Толкачев.