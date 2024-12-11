Госдума приняла закон об усилении защиты от мошенников, внесенный парламентом Башкортостана

Сегодня, 11 декабря, Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект о внесении поправок в статью 574 части второй ГК РФ.
Речь идет об оформлении договоров дарения: региональный парламент предложил ввести обязательное нотариальное удостоверение при дарении квартиры, за исключением тех случаев, когда даритель и одаряемый состоят друг с другом в близком родстве.
Существующий порядок удобен для жителей, так как не надо тратиться на нотариуса, но в то же время, как отмечают в Госсобрании, широко используется преступниками для обмана доверчивых людей – чаще всего одиноких или с зависимостями.
Теперь, с принятием поправок, все договоры дарения недвижимости между гражданами будут подлежать обязательному нотариальному заверению.
По мнению спикера парламента Константина Толкачева, остановить злоумышленников может уже сам факт обязательного нотариального удостоверения сделки:
«Когда нотариус заверяет договор, он обязан убедиться в чистоте намерений обеих сторон, в том, что каждая сторона правильно понимает смысл заключаемой сделки. Нотариус несет за заверенную сделку полную имущественную ответственность», – сказал Толкачев.
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