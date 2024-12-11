В Уфе продолжится работа по реставрации объектов культурного наследия

Мэр города Ратмир Мавлиев поблагодарил главу региона и общественников за финансирование и помощь в работе, проделанной в 2024 году.

«В этом, юбилейном, году нам удалось привести в порядок фасады более 20 объектов культурного наследия в центральной части города. Это рекорд. В предыдущие годы ремонтировали максимум по четыре объекта.

Прошу продолжать работу в этом направлении. Красота и уют на улицах города – наше общее дело», – сказал мэр.

На совещании среди прочих были рассмотрены вопросы восстановления Доходного дома Виденеева (Карла Маркса, 15) и завершения реконструкции дома №83 по Чернышевского.