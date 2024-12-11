Стало известно, когда в Башкортостане назначат премьер-министра

По конституции премьер-министр назначается главой республики с согласия парламента.

Сегодня, 11 декабря, пресс-служба регионального парламента сообщила о том, что вопрос о согласовании кандидатуры премьер-министра депутаты Госсобрания рассмотрят на внеочередном пленарном заседании 12 декабря.

Глава Башкортостана Радий Хабиров уже внес на должность главы правительства кандидатуру Андрея Назарова.

Заседание парламента завтра состоится после оглашение Послания главы Башкортостана Госсобранию.