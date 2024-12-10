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В Башкортостане продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 10 декабря 2024 года.

Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, второго декабря было зарегистрировано 123 новых случая заболевания коронавирусом, суточный прирост постепенно увеличивается с середины ноября.

В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 195 коек, 17,9% коечного фонда свободно.

Для сравнения, 16 ноября регистрировали 79, а второго декабря – 97 случаев заболевания ежедневно.

Однако паниковать рано: в начале октября суточный прирост превышал 230 пациентов, а в начале текущего года – 600 пациентов в сутки.

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