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Башкортостан в рамках Международной недели бизнеса подписал соглашения на 59 млрд рублей

XVII Международная неделя бизнеса в этом году прошла в Уфе и была очень успешной для региона.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом сегодня, 10 декабря, рассказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Всего было подписано 25 соглашений на 59 млрд рублей. Например, Министерство предпринимательства и туризма республики заключило два: в сфере развития туристической инфраструктуры на 10 млрд рублей и создания новых объектов отдыха на 6,35 млрд рублей.

Международная неделя бизнеса завершилась успешно, нам удалось решить целый пул важных задач, наметить пути дальнейшего развития Башкортостана. А уже через год нас ждут новые встречи, новые соглашения и проекты», – сообщил Назаров.

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