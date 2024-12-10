Башкортостан в рамках Международной недели бизнеса подписал соглашения на 59 млрд рублей

Об этом сегодня, 10 декабря, рассказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Всего было подписано 25 соглашений на 59 млрд рублей. Например, Министерство предпринимательства и туризма республики заключило два: в сфере развития туристической инфраструктуры на 10 млрд рублей и создания новых объектов отдыха на 6,35 млрд рублей.

Международная неделя бизнеса завершилась успешно, нам удалось решить целый пул важных задач, наметить пути дальнейшего развития Башкортостана. А уже через год нас ждут новые встречи, новые соглашения и проекты», – сообщил Назаров.