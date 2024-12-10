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В Уфе открыли движение по участку улицы Пугачева

Улица Пугачева остается головной болью для жителей Кузнецовского затона и многих других районов города. Горожане штурмуют администрацию в соцсетях ежедневно.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Сегодня, 10 декабря, открыли движение на новом участке дороги по Пугачева: теперь автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от Бельской до Геофизиков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестке Бельской и Пугачева установлен светофор.

Как сообщили в мэрии, частичное открытие участка «позволит уменьшить автомобильный траффик внутри Кузнецовского затона и направить весь транзитный транспорт на улицу Геофизиков».

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