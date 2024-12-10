В Уфе открыли движение по участку улицы Пугачева

Сегодня, 10 декабря, открыли движение на новом участке дороги по Пугачева: теперь автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от Бельской до Геофизиков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестке Бельской и Пугачева установлен светофор.

Как сообщили в мэрии, частичное открытие участка «позволит уменьшить автомобильный траффик внутри Кузнецовского затона и направить весь транзитный транспорт на улицу Геофизиков».