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В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

В Уфе продолжается процесс реконструкции одной из важнейших транспортных артерий города – Шакшинского моста. Его только недавно открыли после длительного полного перекрытия.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Завтра, 11 декабря, с 23.00 до 4.00 12 декабря будет закрыта полоса Шакшинского моста в сторону Уфы.

С 23.00 12 декабря до 4.00 13 декабря перекроют полосу в сторону Шакши.

Ограничения связаны с завершением работ по устройству финишных слоев переходных зон деформационных швов.

Чтобы минимизировать неудобства, работы проведут в ночное время.

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