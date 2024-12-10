В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

Завтра, 11 декабря, с 23.00 до 4.00 12 декабря будет закрыта полоса Шакшинского моста в сторону Уфы.

С 23.00 12 декабря до 4.00 13 декабря перекроют полосу в сторону Шакши.

Ограничения связаны с завершением работ по устройству финишных слоев переходных зон деформационных швов.

Чтобы минимизировать неудобства, работы проведут в ночное время.