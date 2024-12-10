В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

В Уфе продолжается процесс реконструкции одной из важнейших транспортных артерий города – Шакшинского моста. Его только недавно открыли после длительного полного перекрытия.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Завтра, 11 декабря, с 23.00 до 4.00 12 декабря будет закрыта полоса Шакшинского моста в сторону Уфы.
С 23.00 12 декабря до 4.00 13 декабря перекроют полосу в сторону Шакши.
Ограничения связаны с завершением работ по устройству финишных слоев переходных зон деформационных швов.
Чтобы минимизировать неудобства, работы проведут в ночное время.
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