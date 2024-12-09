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В Башкортостане директор компании пойдет под суд за махинации с нацпроектом

Прокуратура Караидельского района провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В 2023 году руководитель сельскохозяйственного кооператива в Караидельском районе подал в Минсельхоз республики заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат.

Кооперативу выделили более 110 тыс. рублей, однако в ходе проверки выяснилось, что директор указал в документах недостоверные сведения о расходах.

По заявлению прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

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