В Башкортостане директор компании пойдет под суд за махинации с нацпроектом

В 2023 году руководитель сельскохозяйственного кооператива в Караидельском районе подал в Минсельхоз республики заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат.

Кооперативу выделили более 110 тыс. рублей, однако в ходе проверки выяснилось, что директор указал в документах недостоверные сведения о расходах.

По заявлению прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).