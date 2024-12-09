В Уфе за выходные 27 человек лишили водительских прав

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 76 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В четырех из них пострадали четыре человека.

Пресечено 700 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 46 пешеходов-нарушителей.

Задержали 10 водителей в состоянии опьянения и 13 севших за руль без прав. Еще 17 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.