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В Уфе за выходные 27 человек лишили водительских прав

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах седьмого и восьмого декабря.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 76 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В четырех из них пострадали четыре человека.

Пресечено 700 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 46 пешеходов-нарушителей.

Задержали 10 водителей в состоянии опьянения и 13 севших за руль без прав. Еще 17 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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