Солнца не будет: погода в Уфе 9-13 декабря

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе солнца на этой рабочей неделе не будет совсем, зато снега – сколько угодно.

Понедельник, 9 декабря: до -5°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на вторник – -7°, снег.

Вторник, 10 декабря: до -5°, облачно, снег, в ночь на среду – -6°, небольшой снег.

Среда, 11 декабря: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -4°, снег.

Четверг, 12 декабря: до -1°, облачно, снег, в ночь на пятницу – -7°, снег.

Пятница, 13 декабря: до -3°, облачно, снег, в ночь на субботу – -15°, снег.