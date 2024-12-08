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Стало известно, когда откроется резиденция Деда Мороза в Уфе

Резиденцию Деда Мороза в прошлом сезоне посетили более 130 тыс. жителей не только Уфы и Башкортостана, но и других регионов. В этом году она откроется на прежнем месте.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Открытие Резиденции в этом году состоится 26 декабря.

Она будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00. Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей до 12 января.

Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Теперь она располагается на «Горсовете», на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».

Также планируется открытие двух филиалов Резиденции – в Демском парке и в парке «Волна» (Затон).

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