Стало известно, когда откроется резиденция Деда Мороза в Уфе

Резиденцию Деда Мороза в прошлом сезоне посетили более 130 тыс. жителей не только Уфы и Башкортостана, но и других регионов. В этом году она откроется на прежнем месте.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Открытие Резиденции в этом году состоится 26 декабря.
Она будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00. Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей до 12 января.
Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Теперь она располагается на «Горсовете», на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».
Также планируется открытие двух филиалов Резиденции – в Демском парке и в парке «Волна» (Затон).
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