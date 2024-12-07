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В Уфе на Восточном выезде запустят скоростные полосы

Восточный выезд – первая в Башкортостане платная скоростная трасса. Движение по ней замедляется только при въезде – перед шлагбаумами.

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

С понедельника, девятого декабря, на Восточном выезде запустят отдельные полосы для проезда по транспондерам.

Крайние левые полосы на пункте взимания платы в обоих направлениях будут скоростными. Обладатели специальных устройств бесконтактной оплаты проезда смогут проехать ПВП по этим полосам без остановки – лишь снизив скорость до 30 км/ч.

Время прохождения пункта взимания платы по такой полосе в среднем будет в восемь раз быстрее, чем при проезде через полосы с кассиром-оператором.

Приобрести транспондер, установить его на автомобиль, а также пополнить счет водители могут в Центре поддержки и обслуживания «Автодор – Платные Дороги», который расположен на ПВП Восточного выезда по направлению в город. Стоимость транспондера начинается от четырех тыс. рублей. Это устройство действует на всех платных дорогах России.

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