Стало известно, сколько придется платить за электричество в Башкортостане в 2025 году

Традиционная индексация тарифов ЖКХ произойдет в следующем году первого июля. Госкомитет Башкортостана по тарифам уже утвердил размер индексации тарифов на электроэнергию.
С 2024 года тарифы на электроэнергию делятся на три диапазона:
1. до 3900 кВт/ч;
2. 3901-6000 кВт/ч;
3. свыше 6000 кВт/ч.
С июля 2025 года тарифы для жителей домов с электроплитами, а также сел и СНТ поднимется:
первый диапазон – с 3,05 рубля до 3,44 рубля;
второй диапазон – с 3,36 рубля до 4,59 рубля;
третий диапазон – с 5,53 рубля до 6,13 рубля.
Для жителей домов с газовыми плитами:
первый диапазон – с 4,36 рубля до 4,91 рубля;
второй диапазон – с 4,8 рубля до 7,99 рубля;
третий диапазон – с 7,9 рубля до 8,76 рубля.
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