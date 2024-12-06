В Башкортостане изменится порядок формирования больничных

На сегодняшний день можно получить больничный на срок до 15 дней включительно у лечащего врача и до 10 дней включительно у фельдшера и зубного врача.

Теперь же, если вы уже брали больничные четыре и более раз за последние полгода, то очередной лист нетрудоспособности вам смогут открыть только на три дня.

Исключение составляют больничные по: уходу за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получении медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии.

Новый порядок вступит в силу первого сентября 2025 года и будет действовать по крайней мере до января 2027 года.