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В Башкортостане изменится порядок формирования больничных

Минздрав России вносит поправки в приказ об утверждении условий и порядка формирования и выдачи листков нетрудоспособности.

На сегодняшний день можно получить больничный на срок до 15 дней включительно у лечащего врача и до 10 дней включительно у фельдшера и зубного врача.

Теперь же, если вы уже брали больничные четыре и более раз за последние полгода, то очередной лист нетрудоспособности вам смогут открыть только на три дня.

Исключение составляют больничные по: уходу за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получении медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии.

Новый порядок вступит в силу первого сентября 2025 года и будет действовать по крайней мере до января 2027 года.

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