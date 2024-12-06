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Составлен топ продуктов, подорожавших за неделю в Башкортостане

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 26 ноября по второе декабря 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего снова подорожали овощи: огурцы (11,36%), свекла (8,5%), помидоры (6,27%), капуста (3,51%), картофель и лук (по 0,83%).

Также поднялись цены на рыбу (3,75%), молоко (1,41%), макароны (1,32%) и соль (1,25%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели морковь (2,02%), сосиски (1,85%), вермишель (1,69%) и мука (0,96%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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