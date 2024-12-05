В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, как выбрать парфюм

Прежде всего, рекомендуют ознакомиться с ароматом парфюмерной продукции с помощью бумажных тестиров.

Далее следует изучить информацию на этикетке и с помощью приложения «Честный знак» проверить подлинность и качество продукции. Продажа духов и туалетной воды без маркировки средствами идентификации в России запрещена.

Также в Роспотребнадзоре напоминают, что необходимо хорошо обдумать покупку, так как парфюмерная продукция обмену и возврату не подлежит.