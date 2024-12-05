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В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, как выбрать парфюм

Скоро Новый год, и многие традиционно пойдут закупаться парфюмом: на подарок или для себя – обновить парфюмерный гардероб перед корпоративами и мероприятиями. В преддверии праздника специалисты Роспотребнадзора выпустили чек-лист.

Прежде всего, рекомендуют ознакомиться с ароматом парфюмерной продукции с помощью бумажных тестиров.

Далее следует изучить информацию на этикетке и с помощью приложения «Честный знак» проверить подлинность и качество продукции. Продажа духов и туалетной воды без маркировки средствами идентификации в России запрещена.

Также в Роспотребнадзоре напоминают, что необходимо хорошо обдумать покупку, так как парфюмерная продукция обмену и возврату не подлежит.

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